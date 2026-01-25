Frostiges Klima im Bad lässt Gäste frieren

„Haben viel weniger Beschwerden als früher“

Dem kann Bürgermeister Martin Dietrich nichts abgewinnen: „Ich bin ehrlich gesagt sehr überrascht, denn wir haben viel weniger Beschwerden als früher.“ Der Ortschef checkt im „Krone“-Gespräch auch gleich die Temperatur. „Das Wasser hat 30 Grad Celsius, das ist Solltemperatur“, stellt Dietrich klar und ergänzt: „Ob kalt oder warm ist meist sehr subjektiv. Den Sportlern im Sportbecken ist alles zu warm, für die Kleinkinder ist es schnell zu kalt. Aber wir halten sicher alle Standards ein.“ Zudem sei das Aqua Salza keine Therme, wie oft fälschlich angenommen werde.