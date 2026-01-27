Zehn Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen

Fast 200 Anzeigen

Dabei stellten die Beamten bei zehn Fahrzeugen derart schwere technische Mängel fest, dass die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen werden mussten. Insgesamt 196 Anzeigen nach den unterschiedlichen verkehrsrechtlichen Bestimmungen erstattet und die Beamten hoben 41 Sicherheitsleistungen in der Gesamthöhe von rund 5000 Euro ein. Zusätzlich wurden 31 Fahrzeuge zur technischen Überprüfung vorgeladen.