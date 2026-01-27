Vorteilswelt
Zehn Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen

Oberösterreich
27.01.2026 19:29
Zahlreiche Autos wurden angehalten und genau unter die Lupe genommen. (Symbolfoto)
Zahlreiche Autos wurden angehalten und genau unter die Lupe genommen. (Symbolfoto)(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Unglaublich, welche maroden Fahrzeuge auf den Straßen in Oberösterreich unterwegs sind. Bei einer Schwerpunktkontrolle in Regau wurden zahlreiche Autos aus dem Verkehr gezogen, die nicht mehr fahrtauglich waren– zehn Kennzeichen wurden an Ort und Stelle abmontiert.

Im Laufe des Dienstags wurden entlang der B145 im Ortsgebiet von Regau bei einer Schwerpunktaktion der Schwerverkehrsspezialisten des Bezirkspolizeikommandos Vöcklabruck gemeinsam mit dem technischen Prüfzug des Landes Oberösterreich kontrolliert.

Fast 200 Anzeigen
Dabei stellten die Beamten bei zehn Fahrzeugen derart schwere technische Mängel fest, dass die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen werden mussten. Insgesamt 196 Anzeigen nach den unterschiedlichen verkehrsrechtlichen Bestimmungen erstattet und die Beamten hoben 41 Sicherheitsleistungen in der Gesamthöhe von rund 5000 Euro ein. Zusätzlich wurden 31 Fahrzeuge zur technischen Überprüfung vorgeladen.

