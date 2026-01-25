Kristoffersen: „Kann leider nichts mehr sagen“

„Ich kann leider nichts mehr sagen“, schmunzelte Henrik Kristoffersen im ORF-Interview, als er über die Pistenverhältnisse beim Kitzbühel-Slalom gefragt wurde. Ein kleiner Seitenhieb in Richtung FIS-Direktor?
„Nächstes Mal gibt es eine empfindliche Strafe“, sagte FIS-Renndirektor Markus Waldner nach dem Wengen-Slalom am vergangenen Wochenende, nachdem der Norweger scharfe Kritik an den Streckenverhältnissen übte. Als der 31-Jährige nun nach dem ersten Kitzbühel-Durchgang gefragt wurde, ob ihm die Strecke diesmal besser gefiel, weichte dieser der Frage aus, schoss jedoch trotzdem in Richtung Waldner.
„Nicht so eisig wie sonst“
„Ich kann leider nichts mehr sagen“, spielte der Norweger auf den Konflikt an. Allerdings fand Kristoffersen diesmal auch positive Worte über den Ganslernhang, von dem er ja bekanntlich kein großer Fan ist. „Heute hatte ich das beste Gefühl seit 2018. Es war teilweise glatt, aber weniger als sonst“, lobte der Norweger die Verhältnisse. „Ich habe mich ein bisschen zurückgehalten, eine halbe Sekunde Rückstand ist trotzdem okay.“
Ob Kristoffersen Worte noch ein Nachspiel mit dem FIS-Renndirektor haben werden, wird sich erst zeigen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.