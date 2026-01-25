Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Wutrede

Kristoffersen: „Kann leider nichts mehr sagen“

Ski Alpin
25.01.2026 11:41
Henrik Kristoffersen spielte im ORF-Interview auf den Konflik mit Markus Waldner an.
Henrik Kristoffersen spielte im ORF-Interview auf den Konflik mit Markus Waldner an.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Ich kann leider nichts mehr sagen“, schmunzelte Henrik Kristoffersen im ORF-Interview, als er über die Pistenverhältnisse beim Kitzbühel-Slalom gefragt wurde. Ein kleiner Seitenhieb in Richtung FIS-Direktor?

0 Kommentare

„Nächstes Mal gibt es eine empfindliche Strafe“, sagte FIS-Renndirektor Markus Waldner nach dem Wengen-Slalom am vergangenen Wochenende, nachdem der Norweger scharfe Kritik an den Streckenverhältnissen übte. Als der 31-Jährige nun nach dem ersten Kitzbühel-Durchgang gefragt wurde, ob ihm die Strecke diesmal besser gefiel, weichte dieser der Frage aus, schoss jedoch trotzdem in Richtung Waldner.

FIS-Renndirektor Markus Waldner
FIS-Renndirektor Markus Waldner(Bild: Christof Birbaumer)

„Nicht so eisig wie sonst“
„Ich kann leider nichts mehr sagen“, spielte der Norweger auf den Konflikt an. Allerdings fand Kristoffersen diesmal auch positive Worte über den Ganslernhang, von dem er ja bekanntlich kein großer Fan ist. „Heute hatte ich das beste Gefühl seit 2018. Es war teilweise glatt, aber weniger als sonst“, lobte der Norweger die Verhältnisse. „Ich habe mich ein bisschen zurückgehalten, eine halbe Sekunde Rückstand ist trotzdem okay.“

Lesen Sie auch:
Henrik Kristoffersen
Mega-Zoff in Wengen
Kristoffersen? „Nächstes Mal gibt es eine Strafe!“
24.01.2026

Ob Kristoffersen Worte noch ein Nachspiel mit dem FIS-Renndirektor haben werden, wird sich erst zeigen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
227.005 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
188.708 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
127.992 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Mehr Ski Alpin
Spindlermühle-Slalom
Entscheidung LIVE: Holt Shiffrin heute die Kugel?
Nach Wutrede
Kristoffersen: „Kann leider nichts mehr sagen“
Schmerzen nach Abflug
Sorgen! ÖSV-Dame stürzt im Kampf um Olympia-Ticket
Slalom in Kitzbühel
Feller greift am Ganslernhang nach Spitzenplatz
Beim Nightrace
TV-Star Seebacher packt in Schladming mit an

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf