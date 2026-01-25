Kristoffersen: „Kann leider nichts mehr sagen“

„Nicht so eisig wie sonst“

„Ich kann leider nichts mehr sagen“, spielte der Norweger auf den Konflikt an. Allerdings fand Kristoffersen diesmal auch positive Worte über den Ganslernhang, von dem er ja bekanntlich kein großer Fan ist. „Heute hatte ich das beste Gefühl seit 2018. Es war teilweise glatt, aber weniger als sonst“, lobte der Norweger die Verhältnisse. „Ich habe mich ein bisschen zurückgehalten, eine halbe Sekunde Rückstand ist trotzdem okay.“