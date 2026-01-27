Das großes Zittern um die sichere Pension beginnt

Die Vorsorgestudie 2026 von Erste Bank, Sparkassen und der Wiener Städtischen zeigt: Immer mehr Menschen in Oberösterreich befürchten, im Alter weiter arbeiten zu müssen. Sonja Brandtmayer, Vize-Generaldirektorin der Wiener Städtischen, sagt: „Mit 79 Prozent zweifeln mehr als drei Viertel der Oberösterreicher daran, einmal eine ausreichend hohe Pension vom Staat zu erhalten. „Das macht die private finanzielle Vorsorge attraktiver. Und die Baken und Versicherer bewerben dies offensiv, schließlich ist sie nicht nur für den Einzelnen sinnvoll, sondern auch ein offenbar recht lukrativer Geschäftszweig.