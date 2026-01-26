Explosion in Griechenland: Fünf Frauen getötet

Flammen brachten Stahlträger zum Schmelzen

Das Feuer, das sich nach der Explosion ausbreitete hatte rund 1000 Grad Celsius und ließ Stahlträger schmelzen. Das Dach stürzte ein. „Wir drücken unser tiefes Bedauern und unsere Bestürzung über den tragischen Vorfall in unserem Werk in Trikala aus. Unser einziges Anliegen ist es, den Familien der Verstorbenen mit Respekt und Unterstützung zur Seite zu stehen“, richtete das Unternehmen den Angehörigen aus.