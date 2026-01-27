Pfusch-OP in Linz: Das sagen die Verantwortlichen

„Warum passiert das immer nur im KUK?“

„Wir haben dieses tolle und gar nicht so billige Uniklinikum, doch es hapert noch immer an den Abläufen und am Management. Warum laufen in einigen Abteilungen noch immer die Leute davon und es gibt offenbar noch Sand im Getriebe bei der Organisation“, meint Binder, der auch fragt: „Warum passieren solche Fehler offenbar immer nur im KUK. Von den Ordensspitälern hört man nichts Negatives, außer dass gestreikt wird.“