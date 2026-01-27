Italiens Angst vor US-Migrantenjägern bei Olympia

„In Mailand nicht willkomen“

„Es handelt sich hier um eine Miliz, die in die Häuser der Menschen eindringt. Es ist klar, dass sie in Mailand nicht willkommen ist“, meinte Sala. „Ich frage mich: Können wir einmal zu US-Präsidenten Donald Trump Nein sagen? Die ICE-Agenten sollten nicht nach Italien kommen, weil sie nicht mit der demokratischen Art und Weise übereinstimmen, wie wir Sicherheit gewährleisten“, erklärte der Bürgermeister der Olympia-Gastgeber-Stadt.