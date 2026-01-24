US-Beamte erschießen Mann bei Einwanderungsrazzia

US-Einwanderungsbehörde nahm Bub (5) in Gewahrsam

Erst Anfang dieser Woche nahmen Bundesbeamte von ICE in Minneapolis einen fünf Jahre alten Buben mit seinem Vater in Gewahrsam. Beide wurden in der Einfahrt ihres Wohnhauses abgeführt, nachdem der Bub zuvor gerade von der Vorschule nach Hause gebracht worden war. Nun befinden sich die beiden in einer Einrichtung für Familien im Bundesstaat Texas.