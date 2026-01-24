Tumulte in den USA
US-Beamte erschießen Mann bei Einwanderungsrazzia
US-Bundesbeamte haben in der Stadt Minneapolis im Bundesstaat Minnesota während einer Razzia gegen Einwanderer erneut eine Person erschossen. Beim Toten handelt es sich um einen 51-jährigen Mann. Es ist der dritte Vorfall in wenigen Wochen und könnte dortige Proteste noch weiter eskalieren.
Ein Video, das in den sozialen Medien geteilt wurde (siehe unten), zeigt, wie Beamte einen Mann zu Boden drücken und dann mehrfach auf ihn schießen.
Ein Augenzeuge rief daraufhin in dem Video: „Sie haben ihn getötet. Haben sie ihn wirklich getötet? Wollt ihr mich veralbern?“
Gouverneur mit Appell an Trump
Minnesota-Gouverneur Tim Walz erklärte, dass Bundesbeamte im Rahmen einer Razzia gegen Einwanderer eine weitere Person erschossen hätten. Walz fügte hinzu, dass er Kontakt zum Weißen Haus aufgenommen habe. Er forderte Präsident Donald Trump auf, die Razzien in seinem Bundesstaat zu beenden: „Zieht die Tausenden gewalttätigen, ungeschulten Beamten aus Minnesota ab. Sofort“, schrieb Walz in einem Beitrag auf X.
Weitere Fotos und Videos zeigen eine wütende Menschenmenge, die am Tatort gegen ICE protestiert. Mittlerweile ist die Minnesota State Patrol am Tatort eingetroffen, um Demonstranten von den Bundesbeamten fernzuhalten.
Fotos von den Protesten gegen die Einwanderungsrazzia in Minneapolis:
Schon am Freitag versammelten sich Tausende Menschen, die gegen die Razzien gegen Einwanderer protestierten, bei eisiger Kälte auf den Straßen der Stadt und forderten die Bundespolizei auf, die Stadt zu verlassen. Seit dem 7. Jänner, als die 37-jährige Renee Good von einem ICE-Beamten erschossen wurde, versammeln sich täglich Demonstranten im Bundesstaat Minnesota.
US-Einwanderungsbehörde nahm Bub (5) in Gewahrsam
Erst Anfang dieser Woche nahmen Bundesbeamte von ICE in Minneapolis einen fünf Jahre alten Buben mit seinem Vater in Gewahrsam. Beide wurden in der Einfahrt ihres Wohnhauses abgeführt, nachdem der Bub zuvor gerade von der Vorschule nach Hause gebracht worden war. Nun befinden sich die beiden in einer Einrichtung für Familien im Bundesstaat Texas.
