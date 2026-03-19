Nach Verletzung: Galatasaray fordert Schadenersatz

Schnittwunde am Daumen

Blut floss aus der Wunde, er wurde auf einer Trage vom Platz gebracht. Nach Angaben des Klubs hat Lang eine tiefe Schnittwunde am Daumen erlitten. Eine Operation in Liverpool verlief erfolgreich, teilte der Spieler am Donnerstag auf Instagram mit, bedankte sich für die Hilfe und kommentierte es mit den Worten „Shit happens“.