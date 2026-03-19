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Katastrophen-Start

Knalleffekt bei Aston Martin! Neuer Teamchef kommt

Formel 1
19.03.2026 18:10
Adrian Newey
Adrian Newey(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das ging ja richtig schnell! Der katastrophale Saison-Start von Aston Martin hat Konsequenzen. Superhirn Adrian Newey gibt seine Rolle als Teamchef nach nur wenigen Wochen überraschend wieder ab. Der Neo-Boss soll von Audi kommen – und ist ebenso überraschend ...

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Denn laut „Motorsport-Total“ soll den Posten nun ausgerechnet Audis Teamchef Jonathan Wheatley übernehmen. Der Brite verlässt wiederum nach nur zehn Monaten das neue F1-Projekt der Deutschen und kehrt nach Großbritannien zurück.

Jonathan Wheatley
Jonathan Wheatley(Bild: GEPA)

Als Grund wird die Nähe zu dessen alten Heimat genannt. Immerhin ist der Hauptsitz von Aston Martin in Silverstone nur 32 Kilometer vom Red-Bull-Hauptquartier entfernt, wo der Brite zwanzig Jahre seiner Karriere verbrachte. Außerdem soll er bei Aston Martin mehr Entscheidungsbefugnisse erhalten, als neben Audi-CEO Mattia Binotto 

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Newey kümmert sich wieder um Technik 
Newey macht indes einen Schritt zurück in die Technik-Abteilung von Aston Martin. Angeblich war es sogar das ehemalige Superhirn von Red Bull, dass Wheatley an seinen Nachfolger ins Spiel gebracht hatte.

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