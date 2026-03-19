Knalleffekt bei Aston Martin! Neuer Teamchef kommt

Als Grund wird die Nähe zu dessen alten Heimat genannt. Immerhin ist der Hauptsitz von Aston Martin in Silverstone nur 32 Kilometer vom Red-Bull-Hauptquartier entfernt, wo der Brite zwanzig Jahre seiner Karriere verbrachte. Außerdem soll er bei Aston Martin mehr Entscheidungsbefugnisse erhalten, als neben Audi-CEO Mattia Binotto