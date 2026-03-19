Knalleffekt bei Aston Martin! Neuer Teamchef kommt

Das ging ja richtig schnell! Der katastrophale Saison-Start von Aston Martin hat Konsequenzen. Superhirn Adrian Newey gibt seine Rolle als Teamchef nach nur wenigen Wochen überraschend wieder ab. Der Neo-Boss soll von Audi kommen – und ist ebenso überraschend ...
Denn laut „Motorsport-Total“ soll den Posten nun ausgerechnet Audis Teamchef Jonathan Wheatley übernehmen. Der Brite verlässt wiederum nach nur zehn Monaten das neue F1-Projekt der Deutschen und kehrt nach Großbritannien zurück.
Als Grund wird die Nähe zu dessen alten Heimat genannt. Immerhin ist der Hauptsitz von Aston Martin in Silverstone nur 32 Kilometer vom Red-Bull-Hauptquartier entfernt, wo der Brite zwanzig Jahre seiner Karriere verbrachte. Außerdem soll er bei Aston Martin mehr Entscheidungsbefugnisse erhalten, als neben Audi-CEO Mattia Binotto
Newey kümmert sich wieder um Technik
Newey macht indes einen Schritt zurück in die Technik-Abteilung von Aston Martin. Angeblich war es sogar das ehemalige Superhirn von Red Bull, dass Wheatley an seinen Nachfolger ins Spiel gebracht hatte.
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