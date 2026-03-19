Pkw bei Übergang in Flammen, Zugverkehr lahmgelegt

Lenker kam glimpflich davon

Im Fahrzeug befand sich offenbar nur eine Person. Der Lenker dürfte recht glimpflich davongekommen sein. Er wurde – wenn überhaupt – nur leicht verletzt, hieß es vonseiten der Leitstelle weiter. Am Unfall beteiligt war nur das Auto – Zug war keiner involviert, wurde betont.