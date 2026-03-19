Pkw bei Übergang in Flammen, Zugverkehr lahmgelegt

Dramatische Szenen spielten sich Donnerstagfrüh in Nikolsdorf in Osttirol ab: Ein Auto krachte bei einem Bahnübergang gegen die Ampelanlage und ging daraufhin in Flammen auf. Der Lenker kam offenbar glimpflich davon – aufgrund des Unfalls wurde auch der Bahnbetrieb lahmgelegt.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 7.45 Uhr. Wie die Leitstelle Tirol auf „Krone“-Nachfrage erklärte, sei in Nikolsdorf ein Auto bei einem Bahnübergang gegen die Ampelanlage gekracht. Der Pkw habe daraufhin zu brennen begonnen. Die Feuerwehr wurde zum Einsatzort beordert.
Das Auto stand in Vollbrand – die Einsatzkräfte konnten die Situation aber rasch unter Kontrolle bringen.
Lenker kam glimpflich davon
Im Fahrzeug befand sich offenbar nur eine Person. Der Lenker dürfte recht glimpflich davongekommen sein. Er wurde – wenn überhaupt – nur leicht verletzt, hieß es vonseiten der Leitstelle weiter. Am Unfall beteiligt war nur das Auto – Zug war keiner involviert, wurde betont.
Auswirkungen auf den Bahnverkehr hatte der Unfall aber dennoch. Die Zugstrecke musste in diesem Bereich gesperrt werden.
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