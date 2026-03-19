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Nach hartem Kampf

Sinja Kraus verliert WTA-1000-Premiere in Miami!

Tennis
19.03.2026 18:15
Sinja Kraus
Sinja Kraus(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sinja Kraus hat ihre Premiere in einem WTA-1000-Hauptbewerb am Donnerstag in Miami verloren!

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Die bald 24-jährige Wienerin, die sich erstmals für ein Turnier dieser Kategorie qualifiziert hatte, musste sich der US-Amerikanerin Alycia Parks nach hartem Kampf und 1:45 Stunden 5:7, 6:7(4) beugen.

Kraus hatte im ersten Satz ein 2:5 noch aufgeholt, ehe sie diesen noch verlor. Im zweiten Durchgang war sie gut auf Kurs Satzausgleich, führte 4:0, aber ihrer Gegnerin gelang es, das Ruder wieder herumzureißen.

Kraus rettete sich mit einem Service-Spiel zu null bei 5:6 ins Tiebreak, in dem sie aber von Beginn an ins Hintertreffen geriet.

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