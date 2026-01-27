Schnee-Chaos: Mann gräbt Tunnel zum Fitnessstudio

Extremer Schneefall in der russischen Region Kamtschatka machte selbst einfache Wege zur Herausforderung – doch ein Sportler zeigte sich unbeeindruckt. Als der Eingang zu seinem Fitnessstudio unter meterhohem Schnee verschwand, griff er zu Schaufel und Spaten und grub sich einen Tunnel direkt bis zur Tür. Trotz des eiskalten Wetters konnte ihn nichts von seinem Training abhalten.