D: Missbrauchskandal bei Christlichen Pfadfindern

Viele Taten auf Fahrten und in Lagern

Rund die Hälfte der Taten habe sich bei Pfadfinder-Fahrten oder -Lagern ereignet, etwa jeder zweite Täter war den Angaben zufolge mit zwischen 18 und 24 Jahren selbst noch relativ jung – und der überwiegende Großteil männlich. Nur drei sind weiblich. In mehr als einem Drittel der Fälle gehen die Forscher von Vergewaltigungen aus.