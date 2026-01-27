Insgesamt 161 Täter
D: Missbrauchskandal bei Christlichen Pfadfindern
Übergriffe gegen Jugendliche, Vergewaltigungen im Zeltlager: Hunderte Kinder und Jugendliche sind bei den Christlichen Pfadfindern in Deutschland Opfer sexuellen Missbrauchs geworden.
Eine in der Zentrale des Verbands Christlicher Pfadfinder (VCP) in Kassel präsentierte Studie zweier Forschungsinstitute dokumentiert im Zeitraum 1973 bis 2024 in rund 1300 Akten rund 344 Betroffene sexueller Gewalt. Zwei Drittel der Betroffenen waren zwischen 13 und 17 Jahren alt, 60 Prozent davon weiblich. 161 mutmaßliche Täter konnten ausgemacht werden.
Viele Taten auf Fahrten und in Lagern
Rund die Hälfte der Taten habe sich bei Pfadfinder-Fahrten oder -Lagern ereignet, etwa jeder zweite Täter war den Angaben zufolge mit zwischen 18 und 24 Jahren selbst noch relativ jung – und der überwiegende Großteil männlich. Nur drei sind weiblich. In mehr als einem Drittel der Fälle gehen die Forscher von Vergewaltigungen aus.
Marlene Kowalski aus dem Beirat zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt im VCP sprach von einem der „dunkelsten Kapitel“ in der Geschichte des Verbandes.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.