Mit Bierkrug zugeschlagen: Schnittverletzung

Zu einem handgreiflichen Vorfall kam es am Freitagabend in der Vorarlberger Gemeinde Riezlern im Kleinwalsertal: Dort gerieten zwei Gäste eines Après-Ski-Lokals in Streit. Einer davon griff zum Bierkrug und fügte seinem Kontrahenten eine Schnittwunde am Hals zu.
Freitagabend muss es in der Bar in Riezlern (Kleinwalsertal) hoch hergegangen sein: Gegen 18.50 Uhr brach zwischen drei Urlaubsgästen ein Streit aus. Die Sache eskalierte: Ein 36-Jähriger griff zum 0,5-Liter-Bierkrug und attackierte damit seinen 53-jährigen Kontrahenten. Dieser erlitt durch die Attacke eine zehn Zentimeter lange Schnittwunde am Hals. Der Verletzte musste nach der Erstversorgung durch die Rettung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.
Der 36-Jährige verletzte sich bei dem tätlichen Angriff durch die Glasscherben selbst an der Hand. Zudem erlitt der 54-jährige Bruder des Opfers durch den Splitterflug des Glaskrugs eine Schnittverletzung am Nasenrücken. Alle Beteiligten waren schwer betrunken. Wie sich die Attacke genau abgespielt hat, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.
