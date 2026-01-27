Mit Bierkrug zugeschlagen: Schnittverletzung

Freitagabend muss es in der Bar in Riezlern (Kleinwalsertal) hoch hergegangen sein: Gegen 18.50 Uhr brach zwischen drei Urlaubsgästen ein Streit aus. Die Sache eskalierte: Ein 36-Jähriger griff zum 0,5-Liter-Bierkrug und attackierte damit seinen 53-jährigen Kontrahenten. Dieser erlitt durch die Attacke eine zehn Zentimeter lange Schnittwunde am Hals. Der Verletzte musste nach der Erstversorgung durch die Rettung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.