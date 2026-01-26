Vorarlberg mit Rekordaufgebot in Italien am Start

Ebenfalls zu ihrem Olympiadebüt kommen die Feurstein-Cousin Lukas und Patrick, die beide in Bormio um alpine Olympiamedaillen rittern werden. Auch erstmals bei den Spielen dabei sein werden Skicrosser Nicolas Lussnig, Freestyle-Skier Julius Forer, Bobsportler Daniel Bertschler und Rodel-Ass Jonas Müller. Wie schon vor vier Jahren mit von der Partie werden Bobsportler Kristian Huber und Rodler Thomas Steu sein, der 2022 in Peking Silber und Bronze holen konnte.