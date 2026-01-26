„Aus dem Nichts“ – Feller lässt Kitzbühel beben

Und was traut ihr Manuel Feller nach Platz vier im ersten Lauf zu? „Keine Ahnung“, runzelte Matthias aus Innsbruck die Stirn ,„momentan ist wenig drinnen.“ Auf einen Sieg hat niemand gewettet, zu enttäuschend verlief bis auf Platz fünf in Adelboden Manuels bisherige Saison.

Wie aus dem Nichts wendete sich das Blatt, eine erstaunliche Geschichte, für den 33-Jährigen märchenhaft schön. Seit seinem Debüt 2013 fuhr Feller einem Kitz-Erfolg vergeblich nach, oft versagten dabei die Nerven. Zu sehr wollte der Tiroler eine goldene Gams erobern. Und ausgerechnet als keiner mit ihm rechnete, schlug er zu. Und darf nun als Retter und Held gefeiert werden, der Zeitpunkt seiner sportlichen Auferstehung konnte kaum besser ausfallen.