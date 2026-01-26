„Aus dem Nichts“ – Feller lässt Kitzbühel beben

Mittagessen im „Krone“-Haus zwischen den beiden Slalom-Durchgängen in Kitzbühel. Eingeladene Leserinnen und Leser zogen eine erste Bilanz, diskutierten über die aktuellen Rennen. Freude über Stefan Babinskys dritten Platz am Freitag im Super-G, Kopfschütteln über das historische Debakel in der Abfahrt.
Und was traut ihr Manuel Feller nach Platz vier im ersten Lauf zu? „Keine Ahnung“, runzelte Matthias aus Innsbruck die Stirn ,„momentan ist wenig drinnen.“ Auf einen Sieg hat niemand gewettet, zu enttäuschend verlief bis auf Platz fünf in Adelboden Manuels bisherige Saison.
Wie aus dem Nichts wendete sich das Blatt, eine erstaunliche Geschichte, für den 33-Jährigen märchenhaft schön. Seit seinem Debüt 2013 fuhr Feller einem Kitz-Erfolg vergeblich nach, oft versagten dabei die Nerven. Zu sehr wollte der Tiroler eine goldene Gams erobern. Und ausgerechnet als keiner mit ihm rechnete, schlug er zu. Und darf nun als Retter und Held gefeiert werden, der Zeitpunkt seiner sportlichen Auferstehung konnte kaum besser ausfallen.
Weil dank Feller das Spektakel in Kitzbühel einen perfekten Abschluss erlebte, das Selbstvertrauen bei unseren Ski-Herren vor Olympia steigt – und Österreichs Durststrecke im Slalom ein Ende fand. Bei der vorletzten Möglichkeit vor den Spielen endlich der erste Podestplatz in diesem Slalom-Winter. Das sorgt für eine breite Brust!
