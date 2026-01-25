Vorteilswelt
Emotionaler Kitz-Sieg

Tränen bei Feller: „Großes Danke an meine Frau!“

Ski Alpin
25.01.2026 14:45
Manuel Feller kämpfte im ORF-Interview mit den Tränen.
Manuel Feller kämpfte im ORF-Interview mit den Tränen.(Bild: Krone KREATIV/Screenshot ORF)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

Emotionales Interview von Manuel Feller nach seinem Slalom-Triumph in Kitzbühel! „Es war eine schwierige Saison bisher, eine der schwierigsten Phasen in meinem Leben. Ich möchte meiner Frau einen großen Dank aussprechen“, kämpfte der Tiroler im Gespräch mit dem ORF mit den Tränen.

0 Kommentare

Jetzt hat er seinen Kitzbühel-Sieg! Manuel Feller lässt mit seinem sensationellen Triumph im Slalom das gesamte rot-weiß-rote Ski-Team aufatmen. „Es ist schwierig, das in Worte zu fassen. Ich habe oft davon geträumt“, strahlte der 33-Jährige im Zielraum.

Manuel Feller ließ sich im Ziel feiern.
Manuel Feller ließ sich im Ziel feiern.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

Versöhnung mit dem Berg
Mit einem Husarenritt katapultierte sich der ÖSV-Läufer in der Entscheidung von Rang vier auf Platz eins. „Ich wollte nichts sinnlos riskieren, das ist auf dem Hang immer eine gute Taktik“, schildert Feller.

Lesen Sie auch:
Manuel Feller jubelt mit seiner Gams in Kitzbühel.
Slalom am Ganslernhang
Erster Sieg seit 2017! Feller lässt Kitz beben
25.01.2026
Torte zu Kitz-Jubiläum
„Ach Gott, noch einmal!“ ORF überrascht Experten
25.01.2026
„Pechvogel der Saison“
Nach Babyglück folgt Erfolgserlebnis in Kitzbühel
25.01.2026

Somit wird die Hassliebe mit dem Ganslernhang doch noch zur Love-Story. „Schöner kann es nicht sein. Wenn es gleich funktioniert hätte, würde es nicht so viel bedeuten!“

Zitat Icon

Schöner kann es nicht sein. Wenn es gleich funktioniert hätte, würde es nicht so viel bedeuten.

Manuel Feller

„Es ist sehr viel passiert“
Zuletzt gab es einige Baustellen. Problemfelder, die nicht nur auf der Piste lagen. „Es ist sehr viel passiert, darüber möchte ich nicht reden“, wird Feller, der sein Herz auf der Zunge trägt, emotional und bedankt sich bei seiner Frau. „Nie aufgeben, immer weitermachen“, bleibt er seinem Motto treu. „Das hat sich heute bezahlt gemacht!“ Und wie!

