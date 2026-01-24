Historisch schlecht! Die ÖSV-Misere geht weiter

Hängende Gesichter im rot-weiß-roten Team! Für den ÖSV gab’s am Samstag bei der Abfahrt in Kitzbühel das schlechteste Ergebnis in der Ski-Historie.
Als bester Österreicher landete Vincent Kriechmayr mit 1,48 Sekunden Rückstand auf Sieger Giovanni Franzoi (ITA) auf Rang 13. Kein Österreicher in den Top-10 – das gab's in Kitzbühel noch nie! Das bisher schlechteste Ergebnis hatte es 2017 gegeben, als Matthias Mayer Achter geworden war.
Kriechmayr zieht nun die Konsequenzen, wird die kommende Abfahrt in Crans Montana auslassen, damit er bei Olympia in Bormio „wieder gescheit am Ski“ steht: „Sehr schade. Ich hätte mir schon mehr vorgenommen!“
Sehr schade. Ich hätte mir schon mehr vorgenommen!
Vincent Kriechmayr
22 Abfahrten in Serie ohne Sieg
Damit geht die ÖSV-Misere weiter! Nach der Enttäuschung auf der Streif ist Rot-Weiß-Rot bereits 1046 Tage in der Abfahrt ohne Sieg, der bis dato letzte gelang Kriechmayr in Soldeu im März 2023. In 22 Rennen in Serie konnte man in der Königsdisziplin nun schon nicht triumphieren, auch hier stellte man den Negativrekord ein.
Zum fünften Mal in Folge landete kein ÖSV-Athlet in der Abfahrt in den Top-3 – das hatte man sich ganz anders vorgestellt. Während bei Kriechmayr und Co. Mega-Frust herrschte, ließ sich Shootingstar Franzoni als „König von Kitzbühel“ gebührend feiern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.