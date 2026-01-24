Historisch schlecht! Die ÖSV-Misere geht weiter

22 Abfahrten in Serie ohne Sieg

Damit geht die ÖSV-Misere weiter! Nach der Enttäuschung auf der Streif ist Rot-Weiß-Rot bereits 1046 Tage in der Abfahrt ohne Sieg, der bis dato letzte gelang Kriechmayr in Soldeu im März 2023. In 22 Rennen in Serie konnte man in der Königsdisziplin nun schon nicht triumphieren, auch hier stellte man den Negativrekord ein.