Debakel in Kitzbühel

Historisch schlecht! Die ÖSV-Misere geht weiter

Ski Alpin
24.01.2026 13:14
Vincent Kriechmayr konnte nicht mit den Schnellsten mithalten.
Vincent Kriechmayr konnte nicht mit den Schnellsten mithalten.
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Hängende Gesichter im rot-weiß-roten Team! Für den ÖSV gab’s am Samstag bei der Abfahrt in Kitzbühel das schlechteste Ergebnis in der Ski-Historie.

Als bester Österreicher landete Vincent Kriechmayr mit 1,48 Sekunden Rückstand auf Sieger Giovanni Franzoi (ITA) auf Rang 13. Kein Österreicher in den Top-10 – das gab's in Kitzbühel noch nie! Das bisher schlechteste Ergebnis hatte es 2017 gegeben, als Matthias Mayer Achter geworden war.

Vincent Kriechmayr
Vincent Kriechmayr

Kriechmayr zieht nun die Konsequenzen, wird die kommende Abfahrt in Crans Montana auslassen, damit er bei Olympia in Bormio „wieder gescheit am Ski“ steht: „Sehr schade. Ich hätte mir schon mehr vorgenommen!“

Sehr schade. Ich hätte mir schon mehr vorgenommen!

Vincent Kriechmayr

22 Abfahrten in Serie ohne Sieg
Damit geht die ÖSV-Misere weiter! Nach der Enttäuschung auf der Streif ist Rot-Weiß-Rot bereits 1046 Tage in der Abfahrt ohne Sieg, der bis dato letzte gelang Kriechmayr in Soldeu im März 2023. In 22 Rennen in Serie konnte man in der Königsdisziplin nun schon nicht triumphieren, auch hier stellte man den Negativrekord ein.

Giovanni Franzoni (Mitte) gewinnt vor Marco Odermatt (li.) und Maxence Muzaton.
ÖSV kassiert Debakel
Streif-Triumph! Franzoni ist „König von Kitzbühel“
24.01.2026
Abfahrt auf der Streif
Kein neuer Kitzbühel-Rekord: Strobl atmet durch
24.01.2026
Kitz-Frust wird größer
Odermatt leidet im Ziel: „Das schmerzt umso mehr!“
24.01.2026

Zum fünften Mal in Folge landete kein ÖSV-Athlet in der Abfahrt in den Top-3 – das hatte man sich ganz anders vorgestellt. Während bei Kriechmayr und Co. Mega-Frust herrschte, ließ sich Shootingstar Franzoni als „König von Kitzbühel“ gebührend feiern.

Kitzbühel
ÖSV
Abfahrt
