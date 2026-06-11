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Schlussstrich gezogen

Ski-Rücktritt: „8 Jahre kein Tag ohne Schmerzen!“

Ski Alpin
11.06.2026 06:57
Marc Rochat
Marc Rochat(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Vor zwei Monaten hatte Slalom-Spezialist Marc Rochat mit 33 Jahren überraschend seine Karriere beendet. Nun spricht der Schweizer offen über die Gründe: „Ich hatte seit acht Jahren keinen einzigen Tag ohne Schmerzen. Weder im Alltag noch im Rennen.“

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„Ich habe schon seit mehreren Jahren gespürt, dass es körperlich und mental immer schwieriger wird“, schildert Rochat im Gespräch mit dem Schweizer „Blick“. Die Heim-WM 2027 in Crans-Montana sei eigentlich noch ein großes Ziel gewesen: „Aber ich habe gemerkt, dass die Energie, die ich für eine weitere Saison hätte investieren müssen, einfach zu groß ist.“

Marc Rochat
Marc Rochat(Bild: GEPA)

Nach elf Jahren und 105 Rennen im Ski-Weltcup zog er somit einen Schlussstrich. Auch, weil sein Körper nicht mehr mitmachte, er jeden Tag Schmerzen hatte. „Am Morgen konnte ich kaum die Socken anziehen – und ein paar Stunden später musst du am Start stehen und funktionieren“, so Rochat.

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Sein größter Erfolg
Rochat holte elf Top-10-Resultate, in der Saison 2023/24 wurde er Neunter im Slalom-Weltcup. Den größten Erfolg feierte er 2025 mit Bronze in der Team-Kombi bei der Ski-WM in Saalbach. „Ich habe alles erlebt, was ich erleben wollte. Ich würde nichts anders machen“, blickt er trotz der Schmerzen auf eine „wunderschöne Karriere“ zurück.

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