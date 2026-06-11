Ski-Rücktritt: „8 Jahre kein Tag ohne Schmerzen!“

„Ich habe schon seit mehreren Jahren gespürt, dass es körperlich und mental immer schwieriger wird“, schildert Rochat im Gespräch mit dem Schweizer „Blick“. Die Heim-WM 2027 in Crans-Montana sei eigentlich noch ein großes Ziel gewesen: „Aber ich habe gemerkt, dass die Energie, die ich für eine weitere Saison hätte investieren müssen, einfach zu groß ist.“