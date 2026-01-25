ÖSV-Blamage – und die Zukunft sieht düster aus

Die einst so stolze Abfahrtsnation, die quasi jahrzehntelang Superstars am Fließband herausbrachte, ist in der Königsdisziplin seit 1047 Tagen sieglos. Hängende Köpfe und Rätselraten zwei Wochen vor den Winterspielen, ein niederschmetterndes Ergebnis. Während in der Vergangenheit selbst Topläufer sich erst in internen Qualifikationen das Ticket für ein Großereignis lösen konnten, stellt sich vor Olympia in Italien die Frage: Wer hat außer dem Wengen-Zweiten Vincent Kriechmayr überhaupt eine reelle Chance auf einen Spitzenplatz? Mit Stefan Eichberger fällt in dieser Saison ein Hoffnungsträger zwar verletzt aus, die restlichen Alternativen halten sich allerdings in Grenzen. Viele junge Talente, die das Ruder in den nächsten Jahren herumreißen können, sind nicht in Sicht. Mehr als düstere Aussichten …