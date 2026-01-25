Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Stopplicht

ÖSV-Blamage – und die Zukunft sieht düster aus

Ski Alpin
25.01.2026 10:00
„Krone“-Sportchef Peter Moizi
„Krone“-Sportchef Peter Moizi(Bild: Krone)
Porträt von Peter Moizi
Von Peter Moizi
0 Kommentare

Die Weisheit des Tages lieferte Stammgast Arnold Schwarzenegger beim Stadion-Interview auf der VIP-Tribüne. „Kitzbühel ist für die besten Weißwürste der Welt bekannt.“ Eine amüsante Analyse, eigentlich hätte er gleich hinzufügen können, „und Österreich ist bekannt dafür, nicht mehr das beste Abfahrtsteam der Welt zu haben.“

Am Hahnenkamm setzte es für Rot-Weiß-Rot ein historisches Debakel. Nicht einmal die Traumkulisse von knapp 50.000 Fans konnte beflügeln, Vincent Kriechmayr & Co. blamierten sich mit dem schlechtesten Weltcup-Ergebnis in Kitzbühel aller Zeiten. Eine saftige Ohrfeige.

Lesen Sie auch:
Vincent Kriechmayr konnte nicht mit den Schnellsten mithalten.
Debakel in Kitzbühel
Historisch schlecht! Die ÖSV-Misere geht weiter
24.01.2026
Im „Krone“-Interview
Feier, Fans und Ibrahimovic: Franzoni überwältigt!
25.01.2026
ÖSV kassiert Debakel
Streif-Triumph! Franzoni ist „König von Kitzbühel“
24.01.2026

Die einst so stolze Abfahrtsnation, die quasi jahrzehntelang Superstars am Fließband herausbrachte, ist in der Königsdisziplin seit 1047 Tagen sieglos. Hängende Köpfe und Rätselraten zwei Wochen vor den Winterspielen, ein niederschmetterndes Ergebnis. Während in der Vergangenheit selbst Topläufer sich erst in internen Qualifikationen das Ticket für ein Großereignis lösen konnten, stellt sich vor Olympia in Italien die Frage: Wer hat außer dem Wengen-Zweiten Vincent Kriechmayr überhaupt eine reelle Chance auf einen Spitzenplatz? Mit Stefan Eichberger fällt in dieser Saison ein Hoffnungsträger zwar verletzt aus, die restlichen Alternativen halten sich allerdings in Grenzen. Viele junge Talente, die das Ruder in den nächsten Jahren herumreißen können, sind nicht in Sicht. Mehr als düstere Aussichten …

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
214.004 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
172.177 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
119.585 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Mehr Ski Alpin
Slalom in Kitzbühel
LIVE: Was gelingt den ÖSV-Herren am Ganslernhang?
Spindlermühle-Slalom
Shiffrin in eigener Liga! ÖSV-Damen müssen zulegen
„Krone“-Stopplicht
ÖSV-Blamage – und die Zukunft sieht düster aus
Sportliche Krise, aber
„Total aufgeregt!“ Slalom-Ass im Babyglück
Nach Kitz-Fiasko:
„Zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf