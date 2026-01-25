Politischer Verlierer | Sportlicher Sieger

Politischer Verlierer. Die nächste historische Niederlage für die SPÖ: Bei der Gemeinderatswahl in St. Pölten stürzten die Sozialdemokraten, die in der niederösterreichischen Landeshauptstadt seit Jahrzehnten mit absoluter Mehrheit regierten, auf nur noch 42,5 Prozent ab. Vor fünf Jahren war Langzeit-Bürgermeister Matthias Stadler noch auf 56 Prozent gekommen. Der Verlierer möchte bleiben und muss sich erstmals einen Koalitionspartner suchen. Die ÖVP kommt mit 21,4 Prozent – beinahe so viel wie bei den Wahlen 2021 – dafür in Frage, die FPÖ mit nun 19,8 Prozent (statt wie zuvor 8,9) wohl eher nicht. Am Rande: Die Grünen legten zu, die KPÖ überholte die Neos. Ebenfalls am Rande: Für die Auszählung der kaum 25.000 abgegebenen Stimmen benötigte man in St. Pölten mehr als vier Stunden…