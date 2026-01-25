24-Jähriger prallte beim Rodeln frontal gegen Baum

Regungslos zum Liegen gekommen

Anschließend wurde der 24-Jährige etwa fünf Meter über eine steile Böschung geschleudert und prallte gegen einen weiteren Baum, wo er regungslos zum Liegen kam. Als die restliche Gruppe den Bereich der Unfallstelle erreichte, wurde zunächst die auf der Forststraße befindliche Rodel wahrgenommen. Kurz darauf konnte der 24-Jährige schwer verletzt im angrenzenden Gelände aufgefunden werden.