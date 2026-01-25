Vorteilswelt
Schwere Verletzungen

24-Jähriger prallte beim Rodeln frontal gegen Baum

Oberösterreich
25.01.2026 19:04
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Peter Freiberger)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Mit schweren Verletzungen endete für einen 24-Jährigen ein Rodelausflug am Sonntag. Der junge Mann war bei der Abfahrt frontal gegen einen Baum geprallt und stürzte auch noch über eine steile Böschung. Seine Freunde fanden den Verletzten regungslos im Wald liegend vor.

0 Kommentare

Eine sechsköpfige Freundesgruppe unternahm am Sonntag einen Rodelausflug zur Hochsteinalm in Traunkirchen. Beim Beginn der Abfahrt fuhr ein 24-Jähriger aus Stadl-Paura gegen 15.05 Uhr mit erhöhter Geschwindigkeit voraus, wodurch der Sichtkontakt zur restlichen Gruppe verloren ging. Auf einer Seehöhe von etwa 850 Metern verlor der Mann aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seine Rodel und prallte frontal gegen einen Baum.

Regungslos zum Liegen gekommen
Anschließend wurde der 24-Jährige etwa fünf Meter über eine steile Böschung geschleudert und prallte gegen einen weiteren Baum, wo er regungslos zum Liegen kam. Als die restliche Gruppe den Bereich der Unfallstelle erreichte, wurde zunächst die auf der Forststraße befindliche Rodel wahrgenommen. Kurz darauf konnte der 24-Jährige schwer verletzt im angrenzenden Gelände aufgefunden werden.

Die Begleiter leisteten unverzüglich Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der Mann wurde schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Gmunden eingeliefert.

