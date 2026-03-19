Ski-Helden Kriechmayr und Hütter vor Karriere-Aus?

„Es geht oft arg auf und ab“

Auf der Haben-Seite steht auch bei Conny eindeutig die Liebe zum Rennsport: „Es macht extrem viel Spaß. Klar: Es geht oft arg auf und ab, wie etwa in dieser Saison. Aber manchmal habe ich mir gesagt. Jaaa, so macht das Sinn, so geht’s richtig gut dahin.“