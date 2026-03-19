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Ski-Helden Kriechmayr und Hütter vor Karriere-Aus?

Ski Alpin
19.03.2026 17:29
Conny Hütter und Vincent Kriechmayr
Conny Hütter und Vincent Kriechmayr(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Georg Fraisl
Von Georg Fraisl

Vincent Kriechmayr und Conny Hütter, Österreichs Speed-Aushängeschilder, plagen in Norwegen vor dem Weltcup-Finale Gedanken an das Karriereende!

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Minusgrade am Morgen – fast zweistelliges Plus zu Mittag. Kvitfjell, rund 60 Kilometer nördlich der Olympia-Stadt Lillehammer, erlebt ein klassisches Alpin-Finale. Mit den dementsprechenden Pistenverhältnissen. „Salz“, murrte etwa der Schweizer Nils Hintermann (beendet seine Karriere) nach dem ersten Training, „gehört aufs Essen, nicht auf eine Rennpiste!“

Was Courchevel-Sieger Vincent Kriechmayr nicht so sehr plagte („Ohne Salz sind wir im Jänner fertig“), mehr beschäftigt den Oberösterreicher seine unsichere Zukunft. Hängt der 34-Jährige noch einen Winter an oder haut er – wie schon oft formuliert – den Hut drauf.

Vincent Kriechmayr
Vincent Kriechmayr(Bild: GEPA)

„Es wird sich bald zeigen!“
„Mir macht das Rennfahren immer noch sehr viel Spaß“, gestand er im Ziel von Kvitfjell, „mein Material ist top. Und meine Frau unterstützt mich, wenn ich weiterfahre.“ Aber? „Es müssen ein paar Dinge geklärt werden. Wenn das in die richtige Richtung geht, dann … Es wird sich bald zeigen.“

Auch über Conny Hütter (33) schwebt die Frage nach der Zukunft. Auch wenn sich die Steirerin geschworen hat, weder über das Vergangene („Ist nicht zu ändern“) noch über die Zukunft viel zu reden: „Ich weiß es einfach nicht. Punkt!“

Conny Hütter
Conny Hütter(Bild: Sepp Pail)

„Es geht oft arg auf und ab“
Auf der Haben-Seite steht auch bei Conny eindeutig die Liebe zum Rennsport: „Es macht extrem viel Spaß. Klar: Es geht oft arg auf und ab, wie etwa in dieser Saison. Aber manchmal habe ich mir gesagt. Jaaa, so macht das Sinn, so geht’s richtig gut dahin.“

Das Soll ist jedoch ebenso logisch: „Man ordnet eben alles dem Sport unter. Und ich kann Lisa Hauser verstehen, wenn sie sagt, sie sei nicht mehr bereit, das zu tun. Das ist legitim“, gibt Hütter offen zu.

Während bei den Männern der Abfahrtsweltcup schon entschieden ist (Odermatt), kämpfen am Samstag vier Frauen um Downhill-Kristall. Conny mit Mini-Chancen – 92 Punkte zurück.

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