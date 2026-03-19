Mann verstarb vier Tage nach Skiunfall in Klinik

Mit Rettungshubschrauber in Klinik

Die Rettungskette wurde schließlich bei einer Skihütte in Gang gesetzt, der Rettungshubschrauber brachte den Deutschen schließlich in die Innsbrucker Klinik. Dort ist am Mittwoch verstorben. Wie es dazu kam, dass der Mann vorerst keine Schmerzen spürte und weiterfahren konnte, bleibt unklar. Auf Nachfrage erklärte die Polizei der „Krone“ gegenüber, dass sie nicht mitteilen dürfe, welche Verletzungen der 64-Jährige erlitten hatte.