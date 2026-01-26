Bald wieder Maskenpflicht in Wiens Krankenhäusern?

Die Infektionszahlen sind weiterhin nichts für schwache Gemüter. Grippe, Corona und RSV halten das Land in Atem. Die Spitäler spüren das täglich. Im Klinikum Klagenfurt wurde die Maskenpflicht wieder eingeführt. Notwendig, so Experten, denn Spitäler seien höchst sensible Orte.