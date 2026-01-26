Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Krankheitswelle rollt

Bald wieder Maskenpflicht in Wiens Krankenhäusern?

Wien
26.01.2026 06:00
In manchen Stationen gehört in Wien die Maske zum Alltag.
In manchen Stationen gehört in Wien die Maske zum Alltag.(Bild: Viennareport/Christoph Hardt)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Husten, Fieber, lange Wartezeiten: Die Krankheitswelle trifft Wien mitten im Winter. Was das für Patienten bedeutet, wie die Spitäler reagieren – und worauf sich die Bevölkerung jetzt einstellen muss.

0 Kommentare

Die Infektionszahlen sind weiterhin nichts für schwache Gemüter. Grippe, Corona und RSV halten das Land in Atem. Die Spitäler spüren das täglich. Im Klinikum Klagenfurt wurde die Maskenpflicht wieder eingeführt. Notwendig, so Experten, denn Spitäler seien höchst sensible Orte.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
1° / 5°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
1° / 5°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
-0° / 5°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
0° / 5°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
0° / 5°
Symbol wolkig

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
248.267 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
213.417 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
185.182 mal gelesen
Mehr Wien
Krone Plus Logo
Krankheitswelle rollt
Bald wieder Maskenpflicht in Wiens Krankenhäusern?
Letztes Album und Tour
Megadeth: Ein musikalischer Abschied in Würde
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Todeslenker flüchtete
„Martin wurde wie nasser Fetzen liegen gelassen“
Julian Prégardien
„Schubert ist eigentlich ein Grundnahrungsmittel!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf