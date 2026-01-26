Vorteilswelt
Kärntens LH im Talk

Kaiser: „Warum mit 67 nicht noch Neues entdecken?“

Kärnten
26.01.2026 06:00
Peter Kaiser sprach im „Krone“-Interview über Bildungsthemen in Kärnten.
Peter Kaiser sprach im „Krone“-Interview über Bildungsthemen in Kärnten.(Bild: Wolfgang Handler)
Porträt von Jennifer Kapellari
Von Jennifer Kapellari

Mit der Koralmbahn geht ein Jahrhundertprojekt zu Ende – doch was kommt danach? Kärntens scheidender Landeshauptmann Peter Kaiser erklärt im „Krone“-Interview, warum Kärnten keine Gigantomanie mehr braucht, wo er die Zukunftsinvestitionen sieht, wie es um Flughafen, Verwaltung und studentisches Wohnen und Co. steht.

0 Kommentare

„Krone“Endlich ist sie fertig, die Koralmbahn – ein Jahrhundertprojekt. Welche großen Vorhaben stehen denn künftig an? Die Opposition kritisiert ja gerne, dass es keine Leuchtturmprojekte in Kärnten mehr gebe. Stimmt das?
Peter Kaiser: Das ist immer eine Frage der Definition. Für die Opposition waren Leuchtturmprojekte oft gigantische Vorhaben mit sehr viel Geld und internationaler Aufmerksamkeit. Wir hatten eine Zeit, in der wir viele solcher Projekte hatten – und sie bitter bezahlt haben. Erst 2016 sind wir aus diesem Leuchtturmkreisl herausgekommen. Ein ganz zentraler Bereich für die Zukunft ist Bildung. Wir entwickeln uns enorm im tertiären Bildungsbereich. Nicht nur durch die Hochschulkonferenz mit der Steiermark, sondern auch durch Investitionen in die Alpen-Adria-Universität – mit einem Neubau von rund 92 Millionen Euro. Der Gesundheitscampus am Gelände der KABEG wird schrittweise umgesetzt. An der Pädagogischen Hochschule haben wir rund 5000 Studierende in Aus- und Weiterbildung. Große Teile davon wollen wir im Lakeside Park bündeln und so eine echte Campussituation schaffen – erstmals im Alpen-Adria-Raum. Das bringt positive Regionalentwicklung, Attraktivität und neue Kooperationsmöglichkeiten. Auch die Gustav Mahler Privatuniversität hat erfolgreich die Rezertifizierung erhalten. Wir bemühen uns aktuell um das Promotionsrecht – die Chancen stehen gut. Wenn man all das zusammennimmt, dann sind das viele kleine Leuchttürme. Wenn ich zurückblicke: Vor rund 55 Jahren gab es in Kärnten die erste universitäre Einrichtung. Heute sprechen wir von über 22.000 Studierenden – das ist herzeigbar.

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

