Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Für den Psychiater | Österreich-Beschimpferin

Guten Morgen Newsletter
(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER/APA-POOL)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Für den Psychiater. Kurze Diskussion gestern in der Redaktion: Karin Kneissl ist wieder verhaltensauffällig, aber können sich die Österreicher überhaupt noch an sie erinnern? Und ob! Wer könnte je vergessen, dass die damals von der FPÖ für die türkis-blaue Kurz-Regierung nominierte Außenministerin bei ihrer Hochzeit in der Südsteiermark mit ihrem Ehrengast Wladimir Putin tanzte und sich höflich mit einem Knicks beim russischen „Zaren“ bedankte. Die stets verhaltensauffällige Kneissl lebt mittlerweile als selbst ernannter „politischer Flüchtling“ in einem Dorf in Putins Reich und hat mit Österreich abgeschlossen. Dennoch richtet sie uns via Youtube nun etwas aus, und darüber berichten wir: „Wenn ich etwas vermisse aus Europa, dann Frankreich, nicht Österreich. In Frankreich waren die Menschen menschlich, in Österreich Hyänen.“ Und außerdem meint sie noch: „Keiner soll mir sagen, es sind nur die Eliten, es sind nur die bösen Medien. Ich habe dann gemerkt, wie sich ein Dorf gegen mich wandte. (...) Da hab ich dann gemerkt, dass es kein Zufall war, dass Hitler aus Österreich kam“. Ein Fall für den Psychiater. Nicht nur Hitler, auch Kneissl.

0 Kommentare

Österreich-Beschimpferin. Mit der äußerst wunderlichen Putin-Verehrerin und Österreich-Beschimpferin beschäftigt sich auch Conny Bischofberger in ihrem heutigen Kommentar. Sie erinnert an ein Interview mit der damaligen Außenministerin kurz nach deren Angelobung. Seit sie aus Österreich „flüchten“ musste, verbittet sich Frau Kneissl ja Interviewanfragen heimischer Medien, spricht nur noch mit russischen Bloggern. Bischofbergers Anregung zur Aussage der Ex-Ministerin, wir seien ein „Volk aus Hyänen“: „Nachdem sie selbst doch sicher keine ,Hyäne´ mit Hitler-Minderwertigkeitskomplex sein will, ein Vorschlag. Warum beantragen Sie nicht einfach die russische Staatsbürgerschaft?“ Die beste Idee, dort passt sie hin!

Kommen Sie gut durch den Samstag!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
„Nukleare Option“
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
Partystimmung beim Stanglwirt: Arnie hatte Hunger, Kumpel Ralf Moeller Durst. Und ...
Auch Arnie feierte mit
Stanglwirt: Promis, weiße Würste und gute Laune
Junior-Chef Karl Lauterbacher vor dem ramponierten Gebäude 
Krone Plus Logo
Sägerwerk und Bäckerei
Feuer im Familienbetrieb: „Herz schmerzt extrem!“
Wetter, Klima und Wirtschaft dämpfen Ergebnis.
Dämpfer bei CO2, aber:
Österreicher fahren immer öfter elektrisch
Die ehemalige Immobiliengröße Lukas Neugebauer wurde in Wien nicht rechtskräftig verurteilt.
Dubai, Cartier und Co.
Luxus trotz Insolvenz: „Mini-Benko“ verurteilt
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
Schwerer Sturz überschattet Training in Kitzbühel
91.492 mal gelesen
Ken Caillot stürzte in Kitzbühel schwer.
Außenpolitik
Trump will ohne Gewalt zu „einem Brocken Eis“
89.887 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump will Grönland ohne Gewalt übernehmen.
Wien
Kasperl-Gemeinderätin wird zum Problem für die SPÖ
78.140 mal gelesen
Haase (im Hintergrund) bei der „Arbeit“ im Stadtparlament
Mehr Guten Morgen Newsletter
Skurrile Bilder
Kim Jong Un spielt Bademeister in neuem Spa
Treffen in Abu Dhabi
Donbass wird zum Knackpunkt der Friedensgespräche
„Freunde verloren“
Harry will von Trump Respekt für NATO-Verbündete
„Nukleare Option“
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
Rodríguez in Leak:
USA gaben Regime „nur 15 Minuten, um zu überleben“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf