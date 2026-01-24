Warum wird Frau Kneissl nicht einfach Russin?

Hitlers Minderwertigkeitskomplex, den wir ihrer Ansicht nach in uns tragen, ist ja nicht neu. Aber jetzt sind wir auch noch ein Volk von „Hyänen“! Bis heute, so die ehemalige Außenministerin, erlebe sie aus Österreich „Boshaftigkeit, Niedertracht, Gehässigkeit“. Wie gehässig sie selbst über ihre Heimat spricht – übrigens auch über die Regierung, der sie einmal angehört hat –, fällt ihr offenbar nicht auf.