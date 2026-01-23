Ein Alterslimit gegen die Schrankenlosigkeit

Aber was wissen sie? Wie die Geräte technisch zu bedienen sind, wie man Apps herunterlädt, Inhalte erstellt und verbreitet. Sie wissen, wie man in die Höhen, aber auch Tiefen der sozialen Medien vordringt. Und wir Erwachsenen können nur staunen, mit welcher Fertigkeit, mit welcher Geschwindigkeit, mit welcher Selbstsicherheit sich die Kinder auf TikTok, Snapchat, Instagram und Kanälen, von denen viele Erwachsene womöglich noch gar nie etwas gehört haben, bewegen. Sie kennen sich eben aus.