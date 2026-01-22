Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Wegen eines Fehlers ist der am Mittwoch erfolgte Neustart des japanischen Atomkraftwerks Kashiwazaki-Kariwa, des weltgrößten AKWs, nach Angaben des Betreibers bereits nur Stunden nach Beginn der Wiederinbetriebnahme unterbrochen worden.
Am Mittwoch nahm der Betreiber des Atomkraftwerkes, der japanische Energiekonzern Tokyo Electric Power (TEPCO), den Reaktor Nr. 6 nach Abschluss von Inspektionen wieder in Betrieb. Nur wenige Stunden später musste der Neustart des Atommeilers aber unterbrochen werden.
„Alarm des Überwachungssystems“
Während des Starts des Reaktors sei ein „Alarm des Überwachungssystems“ ausgelöst worden, sagte TEPCO-Sprecher Takashi Kobayashi am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Arbeiten seien „derzeit ausgesetzt“, heiß es. Der kommerzielle Betrieb des Reaktors soll bis Ende Februar aufgenommen werden und die Stromversorgung im Großraum Tokio verbessern.
Leistungsstärkstes AKW der Welt
Mit sieben Reaktoren und einer elektrischen Gesamtleistung von mehr als 8200 Megawatt brutto ist das AKW Kashiwazaki-Kariwa das theoretisch leistungsstärkste Kernkraftwerk der Welt. Tatsächlich ist aber derzeit nur ein Reaktor in Betrieb. Laut der Regierung in Tokio soll die Anlage zu Klimaschutz und Energiesicherheit beitragen.
Ein neuer Deich und eine doppelte Stromversorgung sollen das AKW im Katastrophenfall sicher machen. Die Anwohner des Mega-Meilers sehen die Entscheidung kritisch und zeigen sich besorgt, denn die Anlage liegt in einer seismisch aktiven Region.
TEPCO drängte bereits seit längerer Zeit darauf, die eigenen Atomreaktoren wieder hochfahren zu dürfen, um die hohen Importkosten für ersatzweise betriebene Wärmekraftwerke zu senken. Japan bemüht sich wegen seiner begrenzten natürlichen Ressourcen seit einigen Jahren um eine Rückkehr zur Atomenergie, um seine Abhängigkeit vom Import fossiler Brennstoffe zu verringern.
