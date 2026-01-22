Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen

Leistungsstärkstes AKW der Welt

Mit sieben Reaktoren und einer elektrischen Gesamtleistung von mehr als 8200 Megawatt brutto ist das AKW Kashiwazaki-Kariwa das theoretisch leistungsstärkste Kernkraftwerk der Welt. Tatsächlich ist aber derzeit nur ein Reaktor in Betrieb. Laut der Regierung in Tokio soll die Anlage zu Klimaschutz und Energiesicherheit beitragen.