„Krone“-Kommentar

Trumps Ziele – und wir sind ihm dabei scheißegal

Kolumnen
23.01.2026 09:00
Bilanziert für die „Krone“: Wirtschaftschef Georg Wailand
Bilanziert für die „Krone“: Wirtschaftschef Georg Wailand(Bild: Krone KREATIV/Reinhard Holl)
Porträt von Georg Wailand
Von Georg Wailand
Die ständigen Drohungen, mit denen US-Präsident Donald Trump die politischen Gegner und die Weltwirtschaft schockt, hat die sonst so penibel korrekte „Süddeutsche Zeitung“ zu der Schlagzeile „Wir sind ihm scheißegal“ veranlasst.

Der geld- und machtgierige Trump wird nicht nur bei uns kritisch gesehen: Einfuhrzölle in Höhe von 200 (!) Prozent für französische Weine, das sollte z.B. Staatspräsident Macron in die Knie zwingen.

Wenn es um den Wiederaufbau im Gazastreifen geht, dann möchte Trump nicht nur der Big Boss dieses Milliardengeschäftes sein, nein, ungeniert verlangt er, dass die Gelder für ihn persönlich an eine Bank in den Scheichtümern gehen sollten. Vom Raub des riesigen Grönlands ganz zu schweigen.

Obwohl die USA eigentlich eine Demokratie sind, regiert Trump bevorzugt mit Notstandsgesetzen, egal, ob es um Strafzölle oder um die Ölförderung („Drill, Baby, Drill“) geht.

Und wenn ein Notenbankchef wie Jerome Powell nicht nach Trumps Pfeife tanzt und die Zinsen nicht senken will, so knallt ihm Trump strafrechtliche Ermittlungen vor den Latz. Damit wäre der Weg frei für einen unfassbaren Staatskapitalismus im einstmals liberalsten und freiheitsliebenden Amerika.

In seinem Buch „The Art of the Deal“ beschrieb er 1987 seinen Verhandlungsstil so: „Ich setze mir sehr hohe Ziele und dann dränge und presse und schiebe ich, bis ich erreiche, was ich will.“ Wir sind ihm dabei scheißegal …

