Robbie Williams bricht Chartrekord der Beatles

Der britische Superstar Robbie Williams hat mit seinem neuen Album „Britpop“ zum 16. Mal die britischen Albumcharts getoppt – und damit die Beatles übertroffen (15).
Williams habe als Künstler mit den meisten Nummer-Eins-Alben in Großbritannien Geschichte geschrieben, teilte die Official Charts Company mit. „He‘s the one“ kommentierten sie in Anspielung auf einen seiner größten Hits mit dem Titel „She‘s The One“ aus dem Jahr 1998.
„Bedeutet mir alles“
Williams sagte laut der Official Charts Company, „Britpop“ sei das Album gewesen, das er schon immer habe machen wollen. Mit dem Werk gelang ihm eine Rückkehr zum 90er-Jahre-Sound. „Dass es mein 16. Nummer-1-Album geworden ist, bedeutet mir alles.“
Dank an Fans
Der 51-Jährige bedankte sich bei seinen Fans: „Ihr habt meine Träume wahr werden lassen.“ Auf seinem Account auf der Plattform X postete Williams ein Foto von sich (siehe unten), auf dem er stolz und lächelnd seine Auszeichnungen präsentiert.
Martin Talbot, Geschäftsführer von Official Charts, gratulierte Williams. „Nicht einmal der selbstbewusste 16-Jährige aus Stoke-on-Trent (seinem Geburtsort) hätte das für möglich gehalten, als er 1990 zu Take That kam, aber jetzt ist er ganz oben, der erfolgreichste Albumkünstler Großbritanniens – aller Zeiten.“
Hinter Williams und den Beatles rangieren auf Rang drei derjenigen mit den meisten britischen Nummer-Eins-Alben The Rolling Stones und Taylor Swift mit je 14 Spitzenplatzierungen in den Charts. Dahinter folgt Elvis Presley (13).
Termin wegen Swift-Album verschoben
Ursprünglich hatte Williams sein neues Album im Oktober veröffentlichen wollen, verschob den Termin jedoch auf Februar, um ein Chartduell mit US-Superstar Swift zu vermeiden. Nun aber kam er überraschend doch früher damit heraus.
