Ex-Weltmeisterin kämpft verzweifelt um Olympia

Nach zwei vierten Plätzen in Pyeongchang und in Peking möchte sich Eisschnelllauf-Star Vanessa Herzog bei den Spielen in Cortina den Traum einer Olympia-Medaille erfüllen. Zwei Wochen vor der Eröffnungsfeier kann die Ex-Weltmeisterin aber nicht einmal Trainingsrunden auf dem Eisring laufen.