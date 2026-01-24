Ex-Weltmeisterin kämpft verzweifelt um Olympia

Nächster Transfer-Coup: Holt Schalke ÖFB-Kicker?
Nach Deal mit Dzeko
Nach zwei vierten Plätzen in Pyeongchang und in Peking möchte sich Eisschnelllauf-Star Vanessa Herzog bei den Spielen in Cortina den Traum einer Olympia-Medaille erfüllen. Zwei Wochen vor der Eröffnungsfeier kann die Ex-Weltmeisterin aber nicht einmal Trainingsrunden auf dem Eisring laufen.
Die Eisschnelllauf-Weltelite nützt die Weltcuprennen am Wochenende im bayrischen Inzell als Olympia-Generalprobe, Österreichs Sprintrakete Vanessa Herzog kann zwei Wochen vor der Eröffnungsfeier der Winterspiele mit ihrem lädierten Rücken nicht einmal lockere Trainingsrunden laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.