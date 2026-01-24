„Suchen nach Steinschleuder, wie David sie hatte“

Nur die Karten nicht aufdecken! Das gilt in Fußball-OÖ nicht nur für LASK und BW Linz: Auch die SV bestritt die Generalprobe für den Cup-Viertelfinal-Hit gegen Rapid unter Ausschluss der Öfentlichkeit. Der Grund dafür klang martialisch: Man müsse noch die Steinschleuder fürs ÖFB-Pokalspiel suchen!