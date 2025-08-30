Kneissl fühlt sich als „Teil der Gemeinschaft“

Die „Lebensweise des russischen Dorfes“ stehe ihr nahe, sie fühle sich bereits „als Teil der lokalen Gemeinschaft“. Laut einem Bericht der regierungsnahen russischen Plattform „FederalPress“ traf sich die Ex-Außenministerin kürzlich mit dem Regionalgouverneur Pawel Malkow. Die beiden hätten sich „über das Leben, das Arbeiten und soziale Handeln in der Region“ ausgetauscht. Auch ihr Hund Winston sei mit dem Treffen zufrieden gewesen, sagte Kneissl. Malkow sprach von einer „warmen Atmosphäre“.