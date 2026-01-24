Keine Konsequenzen für Albernheiten der Frau Haase

Für SPÖ ist sie eine hervorragende Politikerin

Kommen wir zu den Lobeshymnen zurück. Die SPÖ äußert sich zu Haase wie folgt: „Susanne Haase ist eine hervorragende Politikerin, die ihre Arbeit pflichtbewusst, verantwortungsvoll und mit hoher Sorgfalt wahrnimmt. Besonders hervorzuheben ist ihr Engagement und ihre Begeisterung für ihren Beruf.“ Damit ist klar: Die Kasperl-Gemeinderätin darf auch in Zukunft bei vollen Bezügen allen auf der Nase herumtanzen.