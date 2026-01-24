Australian Open: Sinner taumelt, hinkt – und siegt

Sinner dankbar für Unterbrechung

„Ich hatte heute Glück mit der Hitzeregel“, sagte Sinner nach dem körperlichen Kraftakt. „Ich hatte überall Krämpfe. Es hat mit den Beinen begonnen und dann ging es in die Arme. Ich weiß, dass ich mich in diesem Bereich verbessern muss“, sagte der Italiener, der dennoch stolz auf sich war. „Tennis ist ein sehr mentales Spiel. Ich habe versucht, ruhig zu bleiben und einen Weg zu finden. Das ist mir gelungen.“