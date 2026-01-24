NBA: Toronto feiert dritten Auswärtssieg in Serie

Der Erfolgslauf der Toronto Raptors in der Fremde hat am Freitag (Ortszeit) auch bei den Portland Trail Blazers angehalten. Die Kanadier gewannen 110:98 und übernahmen mit dem dritten Auswärtssieg hintereinander vorerst Platz drei in der Eastern Conference der National Basketball Association (NBA). Sandro Mamukelashvili, Jakob Pöltls „Vertreter“ auf der Center-Position, war mit 22 Punkten der erfolgreichste Scorer.