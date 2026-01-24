Vorteilswelt
In Portland

NBA: Toronto feiert dritten Auswärtssieg in Serie

US-Sport
24.01.2026 07:20
Sandro Mamukelashvili (li.)
Sandro Mamukelashvili (li.)(Bild: AP/Howard Lao)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Erfolgslauf der Toronto Raptors in der Fremde hat am Freitag (Ortszeit) auch bei den Portland Trail Blazers angehalten. Die Kanadier gewannen 110:98 und übernahmen mit dem dritten Auswärtssieg hintereinander vorerst Platz drei in der Eastern Conference der National Basketball Association (NBA). Sandro Mamukelashvili, Jakob Pöltls „Vertreter“ auf der Center-Position, war mit 22 Punkten der erfolgreichste Scorer.

Die Verletzungspause des heimischen NBA-Pioniers ging ins zweite Monat. Der 30-jährige Wiener, den Rückenprobleme plagen, ist seit seinem bisher letzten Einsatz drei Tage vor dem Heiligen Abend zwar seit Anfang Jänner im Training, jedoch noch nicht spielfähig.

Niederlagen für Spitzenteams
Die Serie von fünf Auswärtspartien hintereinander geht für die Raptors am Sonntag mit der wohl schwerstmöglichen Aufgabe zu Ende. Toronto gastiert bei Titelverteidiger Oklahoma City Thunder. Der NBA-Spitzenreiter verlor am Freitag allerdings überraschend gegen die Indiana Pacers 114:117. Selbst 47 Punkte von Topstar Shai Gilgeous-Alexander verhinderten die Niederlage nicht.

Auch die Detroit Pistons gingen als Verlierer vom Parkett. Der Leader im NBA-Osten musste sich den Houston Rockets 104:111 geschlagen geben. Kevin Durant erzielte 32 Punkte für die Texaner.

