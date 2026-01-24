Vorteilswelt
Ein Geheimtipp auf eine Medaille bei Olympia

Ski Alpin
24.01.2026 07:08
„Krone“-Sportchef Peter Moizi
Von Peter Moizi
Ausgelassene Stimmung im „Krone“-Haus im Herzen von Kitzbühel. Es sind die besonderen Tage im österreichischen Sport, weil das Gesamtpaket zum Auftakt der Hahnenkamm-Hits einfach überragend war. Märchenhafte Winterlandschaft, Kaiserwetter, Besucheransturm, dazu das packende Länderspiel gegen die Schweiz. Wenn man die ersten vier Plätze hernimmt, könnte man es mit einem Augenzwinkern als 2:2-Remis werten. Doch die strahlenden Sieger waren natürlich die Eidgenossen.

Der Neid bei den rot-weiß-roten Fans hielt sich dennoch in Grenzen, weil Gams-Titelverteidiger Marco Odermatt aufgrund seiner authentischen und sympathischen Art selbst in Österreich zu den Fanlieblingen zählt – und der Jubel um den 29-jährigen Stefan Babinsky groß war.

Vor den Winterspielen mausert sich der Steirer aus Seckau zum Geheimtipp auf eine Super-G-Medaille. Eine Überraschung, die zu Saisonbeginn wohl nicht viele Experten auf ihrer Rechnung hatten. Zweiter in Wengen, Dritter in Kitzbühel - bei den Klassikern im Jänner zeigte Babinsky auf. Dabei kostete ihn gestern ein Verschneider beim Zielsprung wertvolle Zeit. Den paar Hundertstel trauerte Stefan nicht nach, umso mehr genoss er sein erstes Kitz-Stockerl. Ein Ergebnis, das ihn für die heutige Abfahrt beflügeln sollte. Die Österreicher versprechen im Hexenkessel volle Attacke, doch unser Team greift nur in der Rolle des Jägers an, zu dominant spulten bisher Odermatt & Co. ihr Programm ab.

