Ein Geheimtipp auf eine Medaille bei Olympia

Vor den Winterspielen mausert sich der Steirer aus Seckau zum Geheimtipp auf eine Super-G-Medaille. Eine Überraschung, die zu Saisonbeginn wohl nicht viele Experten auf ihrer Rechnung hatten. Zweiter in Wengen, Dritter in Kitzbühel - bei den Klassikern im Jänner zeigte Babinsky auf. Dabei kostete ihn gestern ein Verschneider beim Zielsprung wertvolle Zeit. Den paar Hundertstel trauerte Stefan nicht nach, umso mehr genoss er sein erstes Kitz-Stockerl. Ein Ergebnis, das ihn für die heutige Abfahrt beflügeln sollte. Die Österreicher versprechen im Hexenkessel volle Attacke, doch unser Team greift nur in der Rolle des Jägers an, zu dominant spulten bisher Odermatt & Co. ihr Programm ab.