Blockade-Verstoß

US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest

Außenpolitik
22.01.2026 15:34
Porträt von Wilhelm Eder
Von Wilhelm Eder

Die US-Marine hat eigenen Angaben zufolge einen weiteren Öltanker in der Karibik beschlagnahmt. Das Schiff habe gegen die von US-Präsident Donald Trump verhängte Ölblockade gegen Venezuela verstoßen, heißt es.

Marineinfanteristen und -soldaten hätten den Tanker „Sagitta“ am Dienstag ohne Zwischenfälle eingenommen, erklärte das Süd-Kommando (SouthCom) der US-Streitkräfte im Onlinedienst X (vormals Twitter). Es handelt sich um den bereits siebenten Öltanker, der von den USA in der Region festgesetzt wurde. Das 2005 gebaute Schiff war unter der Flagge Panamas unterwegs.

Die Vereinigten Staaten hatten Ende Dezember – vor der Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro – eine Blockade gegen sanktionierte Öltanker verhängt, die Venezuela ansteuern oder verlassen.

Marineinfanteristen und -soldaten (rot markiert) an Bord des Tankers „Sagitta“
Marineinfanteristen und -soldaten (rot markiert) an Bord des Tankers „Sagitta“(Bild: kameraOne (Screenshot))

Sanktionen gegen „Schattenflotte“
Im vergangenen Monat wurden mindestens sechs Öltanker beschlagnahmt, vor allem im Rahmen der Operation „Southern Spear“ zur Durchsetzung von Sanktionen gegen die „Schattenflotte“ Venezuelas, wobei einige der Tanker unter russischer Flagge fuhren.

Ein Schiff der US-Navy (Symbolbild)
„Weiteres im Gange“
USA bringen Öltanker vor Venezuela unter Kontrolle
10.12.2025

SouthCom erklärte, das US-Kriegsministerium sei „unerschütterlich in seiner Mission, illegale Aktivitäten in der westlichen Hemisphäre zu bekämpfen“.

