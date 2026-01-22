US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest

Die US-Marine hat eigenen Angaben zufolge einen weiteren Öltanker in der Karibik beschlagnahmt. Das Schiff habe gegen die von US-Präsident Donald Trump verhängte Ölblockade gegen Venezuela verstoßen, heißt es.
Marineinfanteristen und -soldaten hätten den Tanker „Sagitta“ am Dienstag ohne Zwischenfälle eingenommen, erklärte das Süd-Kommando (SouthCom) der US-Streitkräfte im Onlinedienst X (vormals Twitter). Es handelt sich um den bereits siebenten Öltanker, der von den USA in der Region festgesetzt wurde. Das 2005 gebaute Schiff war unter der Flagge Panamas unterwegs.
Die Vereinigten Staaten hatten Ende Dezember – vor der Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro – eine Blockade gegen sanktionierte Öltanker verhängt, die Venezuela ansteuern oder verlassen.
Sanktionen gegen „Schattenflotte“
Im vergangenen Monat wurden mindestens sechs Öltanker beschlagnahmt, vor allem im Rahmen der Operation „Southern Spear“ zur Durchsetzung von Sanktionen gegen die „Schattenflotte“ Venezuelas, wobei einige der Tanker unter russischer Flagge fuhren.
SouthCom erklärte, das US-Kriegsministerium sei „unerschütterlich in seiner Mission, illegale Aktivitäten in der westlichen Hemisphäre zu bekämpfen“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.