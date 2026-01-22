US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest

Marineinfanteristen und -soldaten hätten den Tanker „Sagitta“ am Dienstag ohne Zwischenfälle eingenommen, erklärte das Süd-Kommando (SouthCom) der US-Streitkräfte im Onlinedienst X (vormals Twitter). Es handelt sich um den bereits siebenten Öltanker, der von den USA in der Region festgesetzt wurde. Das 2005 gebaute Schiff war unter der Flagge Panamas unterwegs.