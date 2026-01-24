„Giro d‘Italia für Umwelt belastender als Rallye“

„Giro d´Italia ist belastender als eine Rallye“

Die Umweltthematik im Motorsport kann Ilka nicht ganz nachvollziehen. „Wenn ein Flieger in Wien-Schwechat abhebt, verbraucht er alleine beim Start mehr CO2 als 60 Rallye-Autos die drei Tage fahren“, erzählt Österreichs Motorsportlerin des Jahres 2005 und führt weiter aus: „Vor ein paar Jahren habe ich mir den Giro d‘Italia angesehen. Ich fahre ja selbst gerne Rad. Da sind so viele Begleitautos dabei, dass es für die Umwelt belastender ist als die Rallye. Diese fand ein paar Wochen später statt und wurde kritisiert – der Giro aber nicht.“