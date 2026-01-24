Im Süden und Osten Österreichs ist es eisglatt

Winter- und Kältemuffel müssen auch die nächsten Tage weiter stark bleiben: So zeigt sich das Wetter am Wochenende in weiten Teilen des Landes ungemütlich nass und kalt – was es vor allem in den Abend-, Nacht- und Morgenstunden mancherorts spiegelglatt machen kann. Die Schneefallgrenze liegt im Süden bei 600 Metern.