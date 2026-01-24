Im Süden und Osten Österreichs ist es eisglatt

Winter- und Kältemuffel müssen auch die nächsten Tage weiter stark bleiben: So zeigt sich das Wetter am Wochenende in weiten Teilen des Landes ungemütlich nass und kalt – was es vor allem in den Abend-, Nacht- und Morgenstunden mancherorts spiegelglatt machen kann. Die Schneefallgrenze liegt im Süden bei 600 Metern.
Grau in Grau präsentiert sich der Samstag in weiten Teilen Österreichs. Vor allem im Süden und später auch im Osten ist sogar mit etwas Regen zu rechnen, so die Wetterexperten von GeoSphere Austria. Da der Regen auf dem kalten Boden gefriert, herrscht Glatteisgefahr.
Frühaufsteher in Wien etwa mussten sich äußerst vorsichtig auf den Gehsteigen fortbewegen, um Unfälle zu vermeiden. Zudem nieselt es von Oberösterreich bis ins Burgenland. Von Süden ziehen zudem Regen, Schneefall und gefrierender Regen durch, es herrscht dichter Nebel.
Die Schneefallgrenze liegt zwischen 600 Metern im Süden und 1700 Metern im Osten. In den Morgenstunden ist es zudem bitterkalt: So liegen die Temperaturen zwischen minus 15 und minus einem Grad. Am Nachmittag klettert das Thermometer dann auf maximal sieben Grad – am wärmsten wird es im Westen des Landes.
Auch der Sonntag zeigt sich zunehmend bewölkt und verregnet. Die Schneefallgrenze befindet sich zwischen 700 Metern und 1500 Metern. Im Laufe des Tages erreichen die Temperaturen maximal sechs Grad.
Sonne kämpft sich durch
In der Nacht auf Montag ist mit gefrierendem Regen oder Schneeregen zu rechnen. Tagsüber fällt dann kaum noch Niederschlag, gelegentlich kämpft sich die Sonne durch die Wolkendecke. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei null bis sechs Grad.
