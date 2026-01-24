Nach Kritik: „Es ist die typisch italienische Art“

Wildcard-Regel alias „Eliasch-Regel“

Die vor zwei Jahren eingeführte Wildcard entpuppte sich Eliasch zufolge nicht zuletzt wegen Vonns Performance als voller Erfolg im Ski-Weltcup. „Diese Regel ist wichtig. Gäbe es diese Regel nicht, wäre Vonn nicht im Weltcup, ganz einfach. Und schauen Sie sich an, was sie alles ausgelöst hat. Ich sage: Ich wäre sogar stolz, wenn die Wildcard einmal ‘Eliasch Regel‘ genannt werden würde.“