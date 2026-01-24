Vorteilswelt
Querfeld im Interview

„Das Alter darf nie als Ausrede herhalten“

Fußball International
24.01.2026 06:30
Österreicher bei Union Berlin: Trimmel (li.) und Querfeld
Österreicher bei Union Berlin: Trimmel (li.) und Querfeld (Bild: AFP/JOHN MACDOUGALL)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Leo Querfeld liefert in der deutschen Fußball-Bundesliga im Dress von Union Berlin Top-Leistungen ab, überzeugt in seine Rolle als Abwehrchef. Der 22-Jährige sprach im Interview mit der „Krone“ über die Saisonziele, die Bedeutung von Statistiken, Manuel Neuer und Autogrammjäger.

„Krone“: 2:2 gegen Mainz, 1:1 in Augsburg und in Stuttgart – wie schaut dein Fazit des Frühjahrs-Starts aus?
Leo Querfeld: Wir kommen mit einem guten Gefühl aus diesen drei Spielen, auch wenn die Punkteausbeute nicht maximal war. Wir lagen in allen drei Spielen in Rückstand, haben nie aufgegeben, jedes Mal den Ausgleich erzwungen. Das zeigt, dass wir ein gefestigtes Team sind. Jeder Gegner weiß, dass es schwierig ist, gegen uns drei Punkte mitzunehmen.

Mehr Krone+ Artikel

