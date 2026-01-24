Wo Olympische Winterspiele kaum noch Chancen haben

Mitteleuropa: Die meisten Orte wenig zuverlässig

Aber auch Orte wie der aktuelle Gastgeber Cortina d´Ampezzo, Grenoble oder Innsbruck gelten als wenig zuverlässig. In Summe werden von den 93 Orten langfristig nur noch 52 als verlässliche Gastgeber eingestuft. Als zuverlässig wird aktuell noch Skandinavien (Lillehammer und Oslo) sowie St. Moritz mit seiner Lage auf rund 1800 Metern Seehöhe bewertet. „Wir sehen, dass die Klimakrise nicht nur einzelne schlechte Winter bringt, sondern das Fundament des Wintersports verändert“, resümiert Robert Steiger.