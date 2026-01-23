Ex-Ministerin vergleicht Österreicher mit „Hyänen“

„Kein Zufall, dass Hitler aus Österreich kam“

Über ältere Kapitel ihres Lebens sprach die von der FPÖ nominierte Ex-Ministerin indes jüngst auf YouTube, in einem Interview eines Formats mit dem Namen „Brücke nach Osten“. „Keiner soll mir sagen, es sind nur die Eliten, es sind nur die bösen Medien. Ich habe dann gemerkt, wie sich ein Dorf gegen mich wandte. (...) Da hab ich dann gemerkt, dass es kein Zufall war, dass Hitler aus Österreich kam“, erklärt sie.