Große Trauer um Schuldirektorin Sonja Lobner

Begräbnis am Samstag um 10 Uhr

Da sehr viele Menschen den Wunsch geäußert haben, ihr bei der Beerdigung die letzte Ehre zu erweisen, hat sich die Familie dazu entschlossen, die Verabschiedungsfeier doch auf dem Friedhof Gänserndorf abzuhalten. Die Trauerfeier beginnt um 10 Uhr. Anstelle von Kränzen wird um Spenden für die St. Anna Kinder-Krebsforschung ersucht – vor Ort steht dafür eine Box bereit.