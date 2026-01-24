Vorteilswelt
Begräbnis am Samstag

Große Trauer um Schuldirektorin Sonja Lobner

Niederösterreich
24.01.2026 07:00
Die Pädagogin verstarb unerwartet und hinterlässt eine große Lücke.
Die Pädagogin verstarb unerwartet und hinterlässt eine große Lücke.(Bild: Krone KREATIV/zVg)
Porträt von Andreas Leisser
Von Andreas Leisser

Fassungslosigkeit herrscht über das Ableben von Sonja Lobner – weit über den Heimatort Gänserndorf (NÖ) hinaus: Die 48-Jährige war Direktorin der „Volksschule Süd“ der Bezirkshauptstadt und durch das Auftreten mit ihrem Mann René, dem Bürgermeister der Stadt, sehr vielen Menschen bekannt.

„Die Hälfte meines Leben warst du an meiner Seite, bist mit mir durch alle Höhen und Tiefen gegangen, warst Freundin und Stütze“: Tief trauernd gab Landtagsabgeordneter René Lobner das Ableben seiner Gattin Sonja bekannt. „Du warst bis zum Schluss eine Kämpferin und ein herzensguter Mensch“, trauert Lobner um „Sontschi“, wie der Bürgermeister von Gänserndorf seine Frau liebevoll nannte.

Sie war am 14. Jänner nach kurzer, schwerer Krankheit friedlich entschlafen. Die 48-Jährige hinterlässt zwei Kinder und war vor allem als Direktorin der Volksschule Gänserndorf Süd weithin beliebt.

Begräbnis am Samstag um 10 Uhr
Da sehr viele Menschen den Wunsch geäußert haben, ihr bei der Beerdigung die letzte Ehre zu erweisen, hat sich die Familie dazu entschlossen, die Verabschiedungsfeier doch auf dem Friedhof Gänserndorf abzuhalten. Die Trauerfeier beginnt um 10 Uhr. Anstelle von Kränzen wird um Spenden für die St. Anna Kinder-Krebsforschung ersucht – vor Ort steht dafür eine Box bereit.

