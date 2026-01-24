„Echt deprimiert“: Heftige Blamage in Kitzbühel

Die Topfavoriten

Man darf gespannt sein, ob es heute (11.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in der Abfahrt auf der legendären Streif besser laufen wird. Auch für die Italiener erfüllten sich beim Eröffnungsrennen die Hoffnungen nicht. Giovanni Franzoni und Co. peilen die Revanche an. Natürlich wollen auch die ÖSV-Stars um den Sieg mitreden. Zu den Topfavoriten zählen neben Franzoni jedoch die starken Schweizer rund um Marco Odermatt und Franjo von Allmen.