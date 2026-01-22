Erstes Skigebiet setzt auf Exoskelette zum Wandern

„Das Hypershell Exoskelett macht müde Beine wieder munter – und eröffnet ganz neue Möglichkeiten für alle, die die Berge lieben, aber körperlich nicht mehr ganz so leicht hinaufkommen“, schwärmt Georg Overs, der Geschäftsführer der Tourismusregion Villach – Faaker See – Ossiacher See.